Pelatih Tailan Sebut Kekuatan Indonesia Jadi Ancaman di final FIFA ASEAN Cup 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Timnas Tailan akan menghadapi Indonesia di partai final FIFA ASEAN Cup 2026.

Hasil negatif melawan Filipina di Stadion Si Jalak Harupat, semalam, tak mengubah posisi Tailan di puncak klasemen Grup B.

Pelatih Tailan Anthony Hudson menyampaikan persiapan anak asuhnya menjelang laga penentuan. Indonesia, kata Hudson, adalah tim yang kuat dan wajib diwaspadai.

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Dia tak melihat hanya dari kedalaman skuadnya saja, tetapi juga secara kelompok sebagai suatu tim.

"Saya tidak melihat ini tentang satu pemain individu saja. Saya pikir mereka memiliki skuad yang penuh dengan pemain-pemain dinamis," kata Anthony di Bandung, Sabtu (3/10/2026).

Menurutnya, Garuda Indonesia punya kerja sama kolektif yang baik antarlininya. Hal itu lah yang harus dijaga anak asuhnya di pertandingan final nanti.

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"Fisik tim mereka sangat kuat dan mereka tim yang cukup dinamis. Kekuatan utama mereka benar-benar ada pada kerja sama tim secara kolektif. Anda bisa melihat mereka memiliki semangat juang dan atletisme yang tinggi," tuturnya.

"Jadi, ini adalah pertandingan yang sangat kami nantikan," lanjutnya.