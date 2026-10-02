Malaysia Gagal ke Final FIFA ASEAN Cup 2026, Tan Cheng Hoe: Kami Perlu Menerima Kenyataan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Timnas Malaysia gagal lolos final FIFA ASEAN Cup 2026 meskipun menang atas Singapura dengan skor telak 6 - 0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (1/10/2026) malam.

Kegagalan ini karena Indonesia yang tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pesta gol dengan skor 9-2 atas Bangladesh.

Keunggulan produktivitas gol Indonesia, membuat Malaysia gagal melangkah ke babak akhir penentuan juara.

Pertandingan Malaysia vs Singapura di Jalak Harupat berlangsung sengit. Harimau Malaya tampil perkasa menumbangkan Singapura yang tak bisa berbuat banyak.

Enam gol Malaysia lahir dari hattrick Bergson da Silva (8' penalti, 61', dan 90+2'), Stuart Wilkin (23'), Paulo Josue (76'), dan Syahir Bashah (85').

Peluang Malaysia lolos ke final terbuka lebar ketika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dengan skor telak 6-0.

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Sementara di waktu yang bersamaan, Indonesia masih berjuang di dua menit terakhir injury time dengan skor sementara 7-2.

Pemain dan ofisial Malaysia sudah berselebrasi merayakan keberhasilan timnya ke final. Pun begitu dengan suporter Malaysia yang hadir di stadion.