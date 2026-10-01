Persib Tagih Rp9,45 Miliar ke PT LIB, Belum Termasuk Hak Siar Musim 2026/2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung menagih piutang senilai Rp9,45 miliar kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Nominal tersebut tercantum dalam surat konfirmasi piutang yang dikirim Persib kepada Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus.

Dalam surat bernomor 225/DIR-PBB/IX/2026, Persib mencatat saldo piutang kepada PT LIB sebesar Rp9.453.229.703.

Surat tersebut ditandatangani di Bandung pada 31 Agustus 2026 dan ditujukan kepada Ferry Paulus untuk dilakukan pengecekan serta rekonsiliasi saldo piutang.

"Sehubungan dengan proses administrasi dan rekonsiliasi saldo piutang PT Liga Indonesia Baru, bersama ini kami menyampaikan konfirmasi atas saldo piutang dengan sebesar Rp 9.453.229.703. Untuk detail dari nominal tersebut kami lampirkan pada halaman kedua," demikian isi surat Persib kepada PT LIB yang beredar, Kamis (1/10/2026).

Menariknya, angka Rp9.45 miliar tersebut belum mencakup seluruh hak Persib yang masih ditunggu dari operator kompetisi.

Persib menyebut hak siar dan rating musim 2025/2026 belum masuk dalam nominal piutang yang dikonfirmasi kepada PT LIB.

"Angka yang tercantum di atas juga belum termasuk Hak Siar dan Rating tahun 2025/2026, kami masih menunggu informasi segera mengenai berapa besaran nominal tersebut," tulis Persib dalam surat tersebut.