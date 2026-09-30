Persib Tanpa Pelatih Kiper Menjelang ACC Shopee Cup, Igor Tolic Berikan Penjelasan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih kiper Persib Bandung Mario Jozic harus kembali ke negaranya Kroasia, di tengah kompetisi padat yang sedang berlangsung.

Menjelang laga perdana Persib ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, Jozic memutuskan untuk pulang ke Kroasia karena mengalami cedera.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan Jozic masih menjalani proses pemulihan setelah mengalami cedera menjelang laga menghadapi Persija Jakarta pada pertandingan sebelumnya.

Menurutnya, Jozic akan menjalani pemulihan di Kroasia dan skuad akan menjalani kompetisi tanpa sosok pelatih kiper.

"Pelatih kiper mengalami cedera pada pertandingan Persija. Dia memerlukan beberapa perawatan khusus, tidak bersama kami saat di Seoul atau Jepara," kata Igor di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (30/9/2026).

Untuk mendapatkan penanganan yang lebih optimal, Jozic kemudian kembali ke Kroasia. Ia terbang ke Zagreb untuk menjalani sejumlah pemeriksaan dan perawatan lanjutan.

"Dia terbang ke Zagreb kemarin untuk pemulihan, jadi dia butuh beberapa pemeriksaan dan perawatan ekstra," tuturnya. (mcr27/jpnn)