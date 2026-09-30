Erick Thohir Ingatkan Indonesia, Pantang Remehkan Bangladesh

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Hasil imbang Timnas Indonesia melawan Malaysia membuat persaingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 belum berakhir.

Malaysia dan Indonesia sama-sama mengoleksi empat poin setelah dua pertandingan. Namun, Malaysia berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol.

Laga terakhir akan mempertemukan Malaysia dengan Singapura, dan Indonesia menghadapi Bangladesh.

Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir meminta pasukan John Herdman tidak meremehkan Bangladesh pada pertandingan terakhir.

Meski di atas kertas Garuda jauh lebih diunggulkan, tetapi Bangladesh bisa saja memberi kejutan saat pertandingan.

"Tinggal bagaimana nanti lawan Bangladesh, kita tidak boleh anggap remeh. Tadi Pakistan lawan Filipina saja 2-2. Artinya, Bangladesh juga tidak boleh dipandang sebelah mata," kata Erick di Bandung, Rabu (30/9/2026).

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"Kita harus fight dan mudah-mudahan Malaysia dan Singapura juga fight sama-sama. Kita lihat nanti hasilnya," lanjutnya.

Pria yang akrab disapa ET itu menegaskan peluang Indonesia untuk meraih tiket ke final masih terbuka. Namun, ia meminta seluruh pemain tetap berjuang karena pertandingan terakhir akan menjadi penentu.