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Kevin Ray Mendoza Terharu Lihat Dukungan Bobotoh di SJH

Rabu, 30 September 2026 – 17:00 WIB
Kevin Ray Mendoza Terharu Lihat Dukungan Bobotoh di SJH - JPNN.com Jabar
Kiper Timnas Filipina Kevin Ray Mendoza. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kiper Filipina yang juga mantan kiper Persib Bandung Kevin Ray Mendoza mengaku bahagia dan terharu melihat dukungan Bobotoh untuk dirinya.

Kevin bersama timnas Filipina melakoni laga FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Pakistan di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/9/2026).

Dalam pertandingan yang berakhir imbang 2 - 2 itu, Kevin tampil penuh selama 90 menit di bawah mistar gawang. Ia mengaku takjub akan dukungan dari Bobotoh meski dia sudah tak berstatus sebagai pemain Persib.

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"Terima kasih dukungannya, melihat begitu banyak Bobotoh mendukung saya meskipun ini hari kerja, itu luar biasa," kata Kevin.

Sepanjang pertandingan, penonton tak berhenti memberi dukungan untuk timnya. Chant-chant untuk Kevin saat masih berseragam Persib pun terus dinyanyikan penonton.

Usai peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, Kevin menyempatkan diri untuk menghampiri tribun timur stadion yang dipenuhi Bobotoh. Ia juga memberikan sarung tangan miliknya yang ia kenakan dalam pertandingan itu kepada Bobotoh secara acak.

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Kevin mengatakan ia merasa diberkati dengan dukungan Bobotoh. Meskipun sudah tak berseragam Maung Bandung, rasa saling memiliki tersebut masih terus terjaga dari Bobotoh untuknya.

"Saya merasa sangat beruntung dan diberkati (pernah membela Persib), terima kasih sekali lagi untuk semuanya," ucap Kevin.

Kevin Ray Mendoza mengaku terharu atas dukungan yang diberikan Bobotoh kepadanya saat membela Timnas Filipina di Stadion Si Jalak Harupat.
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TAGS   bobotoh stadion si jalak harupat dukungan bobotoh kevin ray mendoza kevin mendoza kiper timnas filipina asean cup 2026 fifa asean cup 2026 filipina vs pakistan

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