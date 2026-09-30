Tailan Lulus ke Final FIFA ASEAN Cup 2026, Anthony Hudson Puji Mentalitas Pemain

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Timnas Tailan memastikan langkah ke partai final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2 - 0.

Dua gol Gajah Perang dicetak oleh Sarach Yooyen (10') dan Chaiyaphon Otton (90+3').

Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Tailan yang harus menghadapi Vietnam, salah satu tim kuat di Grup B.

Pelatih Timnas Tailan Anthony Hudson mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang mampu tampil dengan karakter kuat dalam pertandingan tersebut.

Menurut Hudson, performa Tailan memang belum sepenuhnya sesuai dengan permainan yang diinginkannya. Namun, kondisi pertandingan membuat para pemain harus menunjukkan mental dan daya juang.

"Terima kasih banyak dan selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan malam ini dalam pertandingan yang sangat, sangat sulit," kata Hudson seusai pertandingan, Selasa (29/9/2026) malam.

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"Secara keseluruhan, performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan, tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini," lanjutnya.

Hudson mengakui tekanan psikologis turut memengaruhi permainan Tailan, terutama karena Vietnam merupakan tim yang memiliki catatan panjang tanpa kekalahan.