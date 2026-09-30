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Respons Erick Thohir soal Tekanan untuk John Herdman Seusai Timnas Indonesia Ditahan Malaysia

Rabu, 30 September 2026 – 10:47 WIB
Respons Erick Thohir soal Tekanan untuk John Herdman Seusai Timnas Indonesia Ditahan Malaysia - JPNN.com Jabar
Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir saat menyaksikan laga Grup B FIFA ASEAN Cup di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Selasa (29/9) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir angkat bicara terkait tekanan terhadap pelatih Timnas Indonesia John Herdman seusai skuad Garuda ditahan Malaysia 0-0. 

Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan pada matchday kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (28/9) malam. 

Hasil tersebut terasa berat karena Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Thom Haye mendapat kartu merah. 

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Kegagalan meraih tiga poin membuat Herdman kembali mendapat sorotan. Bahkan, suporter di SUGBK sempat meneriakkan nama eks pelatih Shin Tae-yong seusai pertandingan. 

Tekanan terhadap Herdman pun semakin besar menjelang laga terakhir Grup A melawan Bangladesh. 

Erick Thohir mengakui sorotan dan kritik merupakan bagian dari konsekuensi yang harus diterima seorang pelatih. 

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Menurut pria yang akrab disapa ET itu, kondisi serupa juga dialami pelatih tim-tim lain di kawasan Asia Tenggara. 

"Saya rasa ya kembali. Kalau kita lihat pelatih Tailan, pelatih Malaysia, pelatih Vietnam pasti juga penuh kritik. Memang sepak bola seperti itu, cukup kejam. Tapi itulah konsekuensi memegang hal dan pimpinan seperti itu," kata ET saat menyaksikan laga Grup B FIFA ASEAN Cup di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Selasa (29/9) malam. 

Erick Thohir angkat bicara soal kritik terhadap John Herdman setelah Timnas Indonesia ditahan Malaysia 0-0 di FIFA ASEAN Cup 2026.
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TAGS   Erick Thohir timnas indonesia pelatih timnas indonesia ketum pssi SUGBK john herdman fifa asean cup 2026 grup a asean cup indonesia vs malaysia

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