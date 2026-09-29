JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga FIFA ASEAN Cup2026: Comeback Lawan Filipina, Solano Soroti Konsistensi Pakistan

FIFA ASEAN Cup2026: Comeback Lawan Filipina, Solano Soroti Konsistensi Pakistan

Selasa, 29 September 2026 – 22:00 WIB
FIFA ASEAN Cup2026: Comeback Lawan Filipina, Solano Soroti Konsistensi Pakistan - JPNN.com Jabar
Pelatih Timnas Pakistan Nolberto Solano dalam konferensi pers pascapertandingan melawan Filipina di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (29/9). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Timnas Pakistan berhasil menahan imbang Filipina dalam pertandingan kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (29/9).

Tim asuhan Nolberto Solano itu berhasil bangkit dari ketertinggalan, setelah sebelumnya kebobolan dua gol di babak pertama.

Pelatih Solano mengakui timnas Filipina sangat tangguh dan kuat. Di babak pertama, anak asuhnya bahkan kesulitan menyamakan posisi karena lawan terus membuat serangan berbahaya.

Baca Juga:

"Di babak pertama kami tidak memulai dengan cara terbaik. Awalnya terasa berat, mereka mencetak gol, tetapi yang paling penting hari ini saya sangat puas dengan tim dan reaksi mereka," kata Solano dalam konferensi pers pascapertandingan.

Solano menuturkan, tertinggal dua gol memecut semangat pemain untuk terus bekerja keras. Hasilnya terlihat di babak kedua.

Pakistan berubah menjadi skuad yang solid dan mampu menusuk ke jantung pertahanan Filipina.

Baca Juga:

"Ini adalah pengalaman yang sanga berharga bagi semua orang. Tim yang sangat fantastis, tim nasional yang luar biasa. Kami tahu Filipina adalah tim yang tangguh, dan mereka memiliki pemain-pemain luar biasa, pemain yang sangat bagus, dan tim yang solid," ucap dia.

"Apa yang selalu kami pikirkan adalah kami harus lebih konsisten dalam permainan, bentuk permainan tim yang baik secara bertahan maupun menyerang, harus bisa kami pertahankan sedikit lebih lama dalam pertandingan," sambungnya.

Reaksi Pelatih Timnas Pakistan setelah berhasil comeback dari Filipina yang tangguh. Pelatih memuji daya juang pemain.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   stadion si jalak harupat menahan imbang fifa asean cup 2026 timnas pakistan nolberto solano pelatih timnas pakistan filipina vs pakistan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU