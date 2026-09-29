FIFA ASEAN Cup2026: Comeback Lawan Filipina, Solano Soroti Konsistensi Pakistan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Timnas Pakistan berhasil menahan imbang Filipina dalam pertandingan kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (29/9).

Tim asuhan Nolberto Solano itu berhasil bangkit dari ketertinggalan, setelah sebelumnya kebobolan dua gol di babak pertama.

Pelatih Solano mengakui timnas Filipina sangat tangguh dan kuat. Di babak pertama, anak asuhnya bahkan kesulitan menyamakan posisi karena lawan terus membuat serangan berbahaya.

"Di babak pertama kami tidak memulai dengan cara terbaik. Awalnya terasa berat, mereka mencetak gol, tetapi yang paling penting hari ini saya sangat puas dengan tim dan reaksi mereka," kata Solano dalam konferensi pers pascapertandingan.

Solano menuturkan, tertinggal dua gol memecut semangat pemain untuk terus bekerja keras. Hasilnya terlihat di babak kedua.

Pakistan berubah menjadi skuad yang solid dan mampu menusuk ke jantung pertahanan Filipina.

"Ini adalah pengalaman yang sanga berharga bagi semua orang. Tim yang sangat fantastis, tim nasional yang luar biasa. Kami tahu Filipina adalah tim yang tangguh, dan mereka memiliki pemain-pemain luar biasa, pemain yang sangat bagus, dan tim yang solid," ucap dia.

"Apa yang selalu kami pikirkan adalah kami harus lebih konsisten dalam permainan, bentuk permainan tim yang baik secara bertahan maupun menyerang, harus bisa kami pertahankan sedikit lebih lama dalam pertandingan," sambungnya.