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JPNN.com Jabar Olahraga Sempat Unggul 2-0, Filipina Hanya Raih Satu Poin dari Pakistan

Sempat Unggul 2-0, Filipina Hanya Raih Satu Poin dari Pakistan

Selasa, 29 September 2026 – 20:30 WIB
Sempat Unggul 2-0, Filipina Hanya Raih Satu Poin dari Pakistan - JPNN.com Jabar
Pelatih Timnas Filipina Carles Cuadrat dalam konferensi pers pascapertandingan melawan Pakistan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (29/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Timnas Filipina harus puas dengan hasil imbang 2 - 2 saat menghadapi Pakistan dalam matchday kedua FIFA ASEAN Cup 2026.

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (29/9/2026) sore.

Filipina sempat unggul 2 - 0 di babak pertama. Namun di paruh kedua, The Azkals justru kebobolan dua gol, dan tim lawan bisa menyamakan kedudukan.

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Dua gol Filipina dicetak oleh Sandro Reyes (24') dan Bjorn Kristensen (penalti 32').

Sementara dua gol balasan Pakistan dibuat Muhammad Ali Akbar Khan (47') dan Abdul Shahzad (62').

Pelatih Filipina Carles Cuadrat mengaku hasil imbang tanpa pemenang ini membuatnya kecewa.

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Anak asuhnya hampir saja menang, andaikan bisa mempertahankan keunggulan atau menambah gol di babak kedua.

Namun, Daisuke Sato cs justru terus digempur serangan Pakistan yang berusaha mengejar ketertinggalan.

Pelatih Timnas Filipina ungkap penyebab kegagalan timnya menang melawan Pakistan, meski sempat unggul dua gol di babak pertama.
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TAGS   hasil imbang stadion si jalak harupat timnas filipina fifa asean cup 2026 grup b asean cup carles cuadrat filipina vs pakistan

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