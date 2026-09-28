Tim Sepak Bola Wanita Depok Pede Hadapi Porprov Jabar 2026, Persiapan Terus Dimatangkan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim sepak bola wanita Kota Depok semakin percaya diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat (Jabar) 2026.

Sebagai tuan rumah, tim sepak bola wanita Depok terus mematangkan persiapan melalui latihan rutin, peningkatan kondisi fisik, serta pemantapan strategi pertandingan.

Asisten Manajer Sepak Bola Wanita Kota Depok Syafrudin Abto mengatakan, sebanyak 30 atlet disiapkan untuk memperkuat kontingen Kota Depok pada ajang olahraga tingkat Jawa Barat tersebut.

Para atlet menjalani program latihan intensif tiga kali dalam sepekan. Latihan digelar setiap sore di Lapangan Mahakam dan Lapangan Merpati.

"Depok sebagai tuan rumah tidak perlu kualifikasi, jadi langsung masuk babak pertama. Persiapannya sudah lumayan lama dan cukup bagus," kata Syafrudin.

Menurut dia, tim juga berencana menggelar test event sebagai bagian dari persiapan sebelum kompetisi resmi berlangsung.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu para pemain mengenali kondisi lapangan sekaligus memahami skema peserta, kepanitiaan, dan alur pertandingan.

"Nanti kami juga akan mencoba test event supaya pada saat pelaksanaan, kita sudah familiar dengan skema peserta, panitia, dan seluruh alur pertandingan," ujarnya.