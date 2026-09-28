Kabar Baik! Sandy Walsh Sudah Kembali Latihan Bersama Persib
jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bobotoh masih menantikan debut Sandy Walsh bersama Persib Bandung.
Sejak di datangkan dalam jendela transfer musim 2026/2027, Walsh belum mendapatkan kesempatan untuk bermain.
Hal itu karena Walsh mengalami robekan jaringan pada paha depan serta masalah pada bagian lutut.
Cedera tersebut didapatkannya sejak awal Juli 2026 saat membela Timnas Indonesia.
Setelah absen hampir dua bulan, kabar baik mulai didapatkan Sandy Walsh.
Dia mulai menjalani latihan bersama rekan-rekannya, setelah sebelumnya hanya berlatih terpisah.
Momen latihan perdana Walsh pun dimanfaatkan pemain naturalisasi Brussel itu untuk mengembalikan performanya.
Walsh mengatakan kondisinya sudah semakin membaik. Dia menjalani program pemulihan dan fisioterapi untuk mempercepat perbaikan cederanya.
Kabar baik datang dari pemain Sandy Walsh, yang kondisi cederanya sudah hampir pulih dan kembali ke lapangan untuk latihan dengan tim.
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