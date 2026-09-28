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JPNN.com Jabar Olahraga Kabar Baik! Sandy Walsh Sudah Kembali Latihan Bersama Persib

Kabar Baik! Sandy Walsh Sudah Kembali Latihan Bersama Persib

Senin, 28 September 2026 – 19:30 WIB
Kabar Baik! Sandy Walsh Sudah Kembali Latihan Bersama Persib - JPNN.com Jabar
Bek kanan Persib Sandy Walsh, saat ditemu seusai sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bobotoh masih menantikan debut Sandy Walsh bersama Persib Bandung.

Sejak di datangkan dalam jendela transfer musim 2026/2027, Walsh belum mendapatkan kesempatan untuk bermain.

Hal itu karena Walsh mengalami robekan jaringan pada paha depan serta masalah pada bagian lutut.

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Cedera tersebut didapatkannya sejak awal Juli 2026 saat membela Timnas Indonesia.

Setelah absen hampir dua bulan, kabar baik mulai didapatkan Sandy Walsh.

Dia mulai menjalani latihan bersama rekan-rekannya, setelah sebelumnya hanya berlatih terpisah.

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Momen latihan perdana Walsh pun dimanfaatkan pemain naturalisasi Brussel itu untuk mengembalikan performanya.

Walsh mengatakan kondisinya sudah semakin membaik. Dia menjalani program pemulihan dan fisioterapi untuk mempercepat perbaikan cederanya.

Kabar baik datang dari pemain Sandy Walsh, yang kondisi cederanya sudah hampir pulih dan kembali ke lapangan untuk latihan dengan tim.
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TAGS   persib pemain cedera sandy walsh bek kanan debut sandy walsh sandy walsh cedera

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