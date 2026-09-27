KONI Depok Targetkan Masuk 10 Besar Porprov Jabar 2026 dengan Minimal 30 Emas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok memasang target meningkatkan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.

Kontingen Kota Depok ditargetkan mampu memperbaiki peringkat dibandingkan Porprov Jawa Barat 2022 sekaligus menembus posisi 10 besar dengan raihan sedikitnya 30 medali emas.

Ketua KONI Kota Depok Heri Supriyanto mengatakan target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi atlet dan evaluasi terhadap kemampuan masing-masing cabang olahraga (cabor).

"Yang jelas kami ingin memperbaiki peringkat. Kita ingin mendapatkan medali yang lebih banyak dari ketika Porprov tahun 2022," kata Heri.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan KONI bersama masing-masing cabor, peluang Kota Depok untuk meraih medali emas dinilai cukup terbuka.

KONI Depok memproyeksikan sedikitnya 30 medali emas dan berharap perolehan tersebut dapat meningkat hingga 40 emas.

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"Kalau dihitung-hitung minimal 30 medali emas. Setelah kita analisis kembali, mudah-mudahan bisa berkisar antara 30 minimal sampai 40 medali emas," ujarnya.

Petakan Cabor Potensial