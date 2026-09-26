Kalah Besar dari Tailan, Pakistan Petik Pelajaran Berharga

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Timnas Pakistan mengawali kiprahnya di Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang mengecewakan.

Pakistan harus mengakui keunggulan Tailan setelah takluk telak 0 - 4 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu (26/9/2026) malam.

Pelatih Timnas Pakistan Nolberto Solano mengaku Tailan tampil sebagai lawan yang sangat tangguh.

Ia menilai timnya sebenarnya mampu memberikan perlawanan, terutama pada 25 menit awal pertandingan.

"Seperti yang saya katakan sebelum turnamen ini, kami tahu ini akan sangat berat. Kami tahu kami akan melawan tim yang sangat, sangat bagus dan mengandalkan fisik," kata Solano seusai pertandingan.

"Kami memulai dengan cukup baik di 25 menit pertama. Namun untuk mengendalikan pertandingan selama 90 menit penuh, kami tahu itu mungkin akan menjadi sedikit masalah bagi kami," sambungnya.

Salah satu kendala yang dihadapi The Shaheens--julukan Timnas Pakistan--adalah waktu persiapan dan kedatangan sejumlah pemain yang baru bergabung beberapa hari sebelum pertandingan.

Meski demikian, juru taktik asal Peru itu menegaskan kondisi tersebut bukan alasan atas kekalahan timnya.