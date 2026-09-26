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JPNN.com Jabar Olahraga Tailan Kalahkan Pakistan 4 - 0 di Laga Perdana Grup B FIFA ASEAN Cup 2026

Tailan Kalahkan Pakistan 4 - 0 di Laga Perdana Grup B FIFA ASEAN Cup 2026

Sabtu, 26 September 2026 – 20:20 WIB
Tailan Kalahkan Pakistan 4 - 0 di Laga Perdana Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 - JPNN.com Jabar
Pelatih Tailan Anthony Patrick Hudson (kiri) dan pemain Teerasak Poeiphimai (tengah) dalam konferensi pers pascapertandingan melawan Pakistan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Timnas Tailan berhasil mengalahkan Pakistan dengan skor telak 4 - 0 pada pertandingan perdana Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026) sore.

Gol-gol Tailan dicetak oleh Teerasak Poeiphimai (31', 81'), Jupe Soonsup-Bell (41'), dan Haris Zeb (OG 64').

Pelatih Tailan Anthony Patrick Hudson mengaku senang dengan hasil positif di laga perdana ini. Kemenangan melawan Pakistan jadi modal untuk menatap pertandingan berikutnya melawan Vietnam, Selasa (29/9).

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"Saya sangat bangga dengan seluruh pemain. Saya melihatnya dan merasa tugas telah diselesaikan dengan baik," kata Hudson saat ditemui usai pertandingan.

Menurut Hudson, anak asuhnya menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka bekerja sesuai dengan susunan strategi yang sudah ditentukan.

Dia pun langsung mengalihkan fokus ke Vietnam, yang malam ini akan menghadapi Filipina.

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"Fokus saat ini dengan cepat beralih ke Vietnam, pemulihan (recovery), mempersiapkan tim kami dengan benar, bersiap untuk pertandingan berikutnya," tuturnya.

Hudson pun mengapresiasi kerja keras pemain sehingga bisa mendapatkan tiga poin pertamanya.

Timnas Tailan mengalahkan Pakistan dengan skor 4 - 0 saat menghadapi Pakistan di laga perdana Grup B FIFA ASEAN Cup 2026.
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TAGS   stadion si jalak harupat timnas thailand asean cup 2026 fifa asean cup 2026 grup b asean cup pakistan vs thailand anthony hudson teerasak poeiphimai

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