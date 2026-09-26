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FIFA ASEAN Cup 2026: Timnas Pakistan Ungkap Tantangan Besar Melawan Tailan

Sabtu, 26 September 2026 – 13:30 WIB
FIFA ASEAN Cup 2026: Timnas Pakistan Ungkap Tantangan Besar Melawan Tailan - JPNN.com Jabar
Pelatih Timnas Pakistan Nolberto Solano (kiri) dalam prematch pertandingan melawan Tailan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Timnas Pakistan menyatakan kesiapannya menghadapi Tailan pada laga perdana Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026) sore.

Pelatih Timnas Pakistan Nolberto Solano menyebut anak asuhnya merasa terhormat bisa ambil bagian dalam turnamen yang diikuti sejumlah tim nasional kuat di kawasan Asia Tenggara.

"Kami merasa terhormat dan beruntung bisa berada di kompetisi ini. Kami tahu ini akan menjadi kompetisi yang sangat-sangat papan atas karena ada tim-tim nasional yang sangat bagus berpartisipasi di turnamen ini," kata Solano dalam prematch kontra Tailan di SJH.

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Solano memastikan, skuad Pakistan telah melakukan persiapan untuk menghadapi turnamen tersebut.

Menurutnya, pertandingan pertama memiliki arti penting, terlebih FIFA ASEAN Cup 2026 menggunakan format turnamen yang singkat.

"Kami semua bangga berada di sini. Kami semua bersiap, kami siap untuk turnamen ini. Besok kami memiliki pertandingan yang sangat penting karena pertandingan pertama itu sangat penting, terutama di turnamen seperti ini, turnamen yang sangat singkat," ujarnya.

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Juru taktik asal Peru itu menyadari Tailan bukan lawan mudah. Solano menilai tim berjuluk Gajah Perang tersebut memiliki struktur permainan yang baik serta ditangani pelatih berkualitas.

"Kami tahu Tailan tim yang sangat bagus. Ini adalah tim nasional yang memiliki struktur yang sangat baik, manajer yang sangat bagus, pelatih yang sangat bagus," tuturnya.

Timnas Pakistan menyatakan kesiapannya menghadapi Tailan di laga perdana Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.
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TAGS   asean cup 2026 fifa asean cup 2026 timnas pakistan pakistan vs thailand stadion si nolberto solano pelatih timnas pakistan abdullah iqbal Tailan

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