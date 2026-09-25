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JPNN.com Jabar Olahraga Vietnam Tak Mau Terlena 2 Gelar AFF, Kim Sang-sik Bidik Kemenangan atas Filipina

Vietnam Tak Mau Terlena 2 Gelar AFF, Kim Sang-sik Bidik Kemenangan atas Filipina

Jumat, 25 September 2026 – 19:30 WIB
Vietnam Tak Mau Terlena 2 Gelar AFF, Kim Sang-sik Bidik Kemenangan atas Filipina - JPNN.com Jabar
Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik (kanan) dalam prematch pertandingan melawan Filipina FIFA ASEAN Cup di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (25/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik menolak terlena dengan catatan gemilang yang diraih bersama The Golden Star Warriors.

Meski sukses membawa Vietnam menjuarai Piala AFF dua edisi berturut-turut pada 2024 dan 2026, Kim memilih menganggap pencapaian tersebut sebagai bagian dari masa lalu.

Kini, fokusnya tertuju pada FIFA ASEAN Cup 2026. Vietnam akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Filipina pada laga Grup B di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9) malam.

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Kim memastikan timnya datang dengan target yang jelas, yakni memenangi setiap pertandingan yang dimainkan.

"Saya merasa terhormat dan gembira bisa berpartisipasi di FIFA ASEAN Cup ini. Tentu saja target dan tujuan kami adalah memenangkan setiap pertandingan," kata Kim saat prematch di Stadion Si Jalak Harupat, Jumat (25/9/2026).

Pelatih asal Korea Selatan itu juga ingin Vietnam tidak sekadar mengejar hasil. Dia berharap permainan anak asuhnya mampu menghibur para pendukung.

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Kim menyadari status sebagai juara Piala AFF tidak otomatis membuat Vietnam berada di atas angin pada turnamen kali ini.

Terlebih, Grup B dihuni tim-tim yang menurutnya memiliki kekuatan dan ancaman masing-masing, yakni Filipina, Pakistan, dan Thailand.

Vietnam melupakan kesuksesan di Piala AFF dan fokus menghadapi Filipina pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Si Jalak Harupat.
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TAGS   stadion si jalak harupat timnas vietnam fifa asean cup 2026 filipina vs vietnam juara piala aff kim sang-sik pelatih vietnam

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