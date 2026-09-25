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JPNN.com Jabar Olahraga Filipina Bawa Skuad Terbaik, Pede Bisa Kalahkan Vietnam di Jalak Harupat Bandung

Filipina Bawa Skuad Terbaik, Pede Bisa Kalahkan Vietnam di Jalak Harupat Bandung

Jumat, 25 September 2026 – 19:15 WIB
Filipina Bawa Skuad Terbaik, Pede Bisa Kalahkan Vietnam di Jalak Harupat Bandung - JPNN.com Jabar
Pelatih Timnas Filipina Carles Cuadrat dan Kiper Kevin Ray Mendoza dalam prematch pertandingan melawan Vietnam FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (25/9/2026). foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Timnas Filipina menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang hadapi Vietnam pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 Grup B di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026) malam.

Pelatih Timnas Filipina Carles Cuadrat menyebut pertandingan melawan Vietnam menjadi ujian penting bagi skuadnya. Terlebih, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi Filipina untuk menurunkan kekuatan terbaiknya.

Cuadrat mengaku senang karena timnya akhirnya bisa kembali mengumpulkan sejumlah pemain terbaik yang sebelumnya tidak dapat bergabung pada laga-laga tertentu.

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"Ya, kami sangat senang berada di sini dan bertanding dalam kompetisi yang penting. Ini adalah turnamen FIFA terbaik di kawasan ini, jadi ini adalah ujian yang sangat, sangat bagus bagi kami," kata Cuadrat dalam prematch pertandingan, Jumat (25/9).

Menurutnya, persiapan Filipina berjalan positif. Pelatih asal Spanyol itu juga menilai kesempatan mengumpulkan pemain terbaik memberikan keuntungan tersendiri bagi timnya.

"Kami senang dengan persiapannya. Kami telah dapat menyatukan pemain-pemain terbaik kami, karena kami tidak bisa melakukannya sejak Maret lalu pada pertandingan melawan Tajikistan," tuturnya.

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Setelah laga melawan Tajikistan, Filipina menjalani seluruh pertandingan persahabatan dan tampil di Piala Asia.

Namun, Cuadrat menjelaskan bahwa timnya menghadapi kendala dalam memanggil beberapa pemain karena pertandingan tersebut tidak berlangsung pada FIFA Matchday.

Timnas Filipina menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang hadapi Vietnam pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 di SJH Bandung.
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TAGS   stadion si jalak harupat timnas filipina kevin ray mendoza kiper timnas filipina fifa asean cup 2026 filipina vs vietnam carles cuadrat pelatih filipina

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