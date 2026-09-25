SMAN 21 Bandung Juara Regional AXIS Nation Cup 2026, Siap Bawa Nama Jabar ke Jakarta

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - SMA Negeri 21 Bandung berhasil menjadi juara Final Regional AXIS Nation Cup 2026 West Java yang digelar di GOT ITB Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Sabtu (19/9/2026).

Kemenangan tersebut mengantarkan SMAN 21 Bandung melaju ke Grand Final AXIS Nation 2026 dengan membawa nama Jawa Barat.

Mereka menjadi yang terbaik setelah bersaing dengan lima juara daerah lainnya, yakni SMAT Al-Mashum, SMKN 2 Garut, SMK Mekanik Cibinong, SMAN 2 Tasikmalaya, dan SMKN 1 Cirebon.

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Enam sekolah tersebut sebelumnya menjadi juara di wilayah masing-masing, yaitu Bandung, Cianjur, Sumedang, Bogor, Tasikmalaya, dan Cirebon.

Regional Group Head XLSMART Area West Java Arif Farhan Budiyanto mengapresiasi keberhasilan SMAN 21 Bandung yang mampu melanjutkan performa positif sejak menjadi juara di tingkat daerah hingga memenangkan persaingan di level regional.

"Selamat kepada SMAN 21 Bandung yang berhasil menjadi kampiun Final Regional AXIS Nation Cup 2026 West Java. Perjalanan mereka dari juara di Bandung hingga menjadi yang terbaik di level regional menunjukkan konsistensi, disiplin, kerja sama tim, serta mental bertanding yang kuat," kata Arif dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Dia mengatakan perjuangan SMAN 21 Bandung belum berakhir. Sebagai wakil West Java, tim tersebut akan kembali menghadapi persaingan di tingkat nasional.

"Perjalanan mereka masih berlanjut. Sebagai wakil West Java, kami berharap SMAN 21 Bandung mampu membawa semangat dan performa terbaiknya ke panggung nasional. Bagi kami, AXIS Nation Cup bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tetapi juga tentang memberikan pengalaman bagi anak muda untuk berkembang, membangun kebanggaan terhadap sekolahnya, dan berani mengejar prestasi yang lebih tinggi," jelasnya.