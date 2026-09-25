Kembali ke Si Jalak Harupat, Kevin Mendoza: Rasanya Seperti di Rumah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kiper Timnas Filipina Kevin Ray Mendoza kembali menginjakkan kaki di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Hal ini membawanya pada ingatan masa-masanya saat berkarier di Liga Indonesia.

Kevin datang ke Bandung dalam misi pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 Grup B. Laga perdana Filipina menghadapi Vietnam akan digelar pada Sabtu (26/9/2026) malam.

Bandung bukan kota yang asing buat Kevin. Musim 2023 - 2025, pemain keturunan Denmark itu pernah bermain di klub Persib Bandung. Di sana, dia berhasil meraih dua kali gelar juara Super League 2023/2024 & 2024/2025.

Musim 2025, Kevin memilih hengkang dari Persib dan kini memperkuat tim asal Thailand, Chonburi FC.

Tampil membela negaranya, Kevin akhirnya bisa kembali merasakan atmosfer Stadion Si Jalak Harupat yang pernah jadi 'rumahnya' dalam 1,5 musim dengan Maung Bandung.

"Rasanya sangat menyenangkan bisa kembali. Terasa seperti di rumah sendiri. Banyak dukungan untuk saya, dan mudah-mudahan juga di stadion untuk tim Filipina," kata Kevin dalam prematch pertandingan melawan Vietnam di SJH, Jumat (25/9).

Pemain berusia 31 tahun itu mengakui ada rindu yang terbayarkan saat kembali ke Bandung. Besok malam, dia berharap bisa bertemu Bobotoh--julukan suporter Persib--yang akan mendukung timnya.

"Saya berharap mereka akan datang, tetapi saya tidak yakin, mari kita lihat apakah kami bisa mendapatkan beberapa dukungan dari tim Bobotoh," jelasnya.