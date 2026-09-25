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Baihakki Khaizan Bicara Peluang Singapura Bikin Kejutan Saat Hadapi Timnas Indonesia

Jumat, 25 September 2026 – 14:00 WIB
Baihakki Khaizan Bicara Peluang Singapura Bikin Kejutan Saat Hadapi Timnas Indonesia - JPNN.com Jabar
Legenda Timnas Singapura, Baihakki Khaizan, saat ditemui di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Timnas Singapura akan menghadapi Indonesia di laga perdana Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026) malam.

Legenda Timnas Singapura, Baihakki Khaizan punya pandangan tersendiri mengenai kekuatan The Lions dan calon lawannya, Garuda Indonesia,

Baihakki menilai tim nasional negaranya tengah menunjukkan perkembangan positif menjelang pertandingan menghadapi Timnas Indonesia.

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Ia menyebut perubahan di tubuh tim, termasuk kehadiran pelatih lokal, mulai memberikan dampak terhadap permainan Singapura.

Menurutnya, hasil yang diraih dalam beberapa agenda terakhir menjadi modal penting bagi skuad The Lions untuk menghadapi lawan-lawannya di Grup A.

"Singapura saya rasa sedang menunjukkan satu identitas. Kami baru mengganti pelatih lokal. Mungkin dalam dua - tiga bulan yang lalu, hasil dari kualifikasi Piala Asia sudah menunjukkan sesuatu," kata Baihakki saat ditemui di Bandung.

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Ia juga menyoroti perkembangan Singapura di Piala AFF sebelumnya. Menurutnya, timnya mulai memperlihatkan peningkatan sekaligus menjalankan objektif yang telah ditetapkan.

"Seterusnya Piala AFF yang kemarin juga sudah kami bisa tunjukkan ada improvement dan kita bisa lihat objektif yang kita ingin tunjukkan. Saya rasa momen itu harus mereka teruskan," jelasnya.

Baihakki Khaizan menilai Singapura berkembang positif dan siap menghadapi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.
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TAGS   eks pemain persib SUGBK indonesia vs singapura fifa asean cup 2026 baihakki khaizan legenda timnas singapura timnas singapura grup a asean cup

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