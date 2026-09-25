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JPNN.com Jabar Olahraga Erick Thohir Ungkap Kekuatan 4 Tim di Grup B FIFA ASEAN Cup 2026

Erick Thohir Ungkap Kekuatan 4 Tim di Grup B FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 25 September 2026 – 13:30 WIB
Erick Thohir Ungkap Kekuatan 4 Tim di Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 - JPNN.com Jabar
Ketua PSSI Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam tur trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di Paris van Java (PVJ) Mal, Kota Bandung, Kamis (24/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Empat tim Asia yang tergabung di Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 bakal tampil di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Mereka adalah negara Vietnam, Filipina, Tailan, dan Pakistan.

Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir memastikan tim-tim yang bertanding di Bandung nanti membawa pemain-pemain terbaiknya. Sehingga pertandingan akan menampilkan permainan tim yang berkualitas.

"Kita lihat juga para tim yang bertanding mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Kita bisa lihat bagaimana tim Vietnam, mereka membawa seluruh pemain terbaik, termasuk para pemain yang dinatulisasi melalui program," kata pria yang akrab dipanggil pak ET itu di Bandung.

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Saat ini, juara Asia Tenggara itu memiliki tiga pemain naturalisasi asal Brasil, yakni Rafaelson atau Xuan Son, Hendrio (Do Hoang Hen), dan Geovanne Magno (Nguyen Tai Loc). Selain itu The Golden Star Warriors juga memiliki kiper berdarah Slovakia, Patrik Le Giang.

"Tentu pemain yang sudah bermain di liga itu boleh dinaturalisasi lima tahun. Setelah lima tahun, jadi di Vietnam mereka hampir semuanya bermain di Brasil dan semua yang terbaik," ucap dia.

ET juga menyoroti kekuatan Timnas Filipina yang banyak dihuni pemain diaspora yang berlaga di Eropa dan Amerika, seperti Neil Etheridge, Adrian Ugelvik, Santiago Rublico, Zico Bailey, dan Dylan Demuynck.

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"Lalu, Thailand juga membawa tim terbaik. Bahkan saya lihat Filipina, memang negara yang kaya dengan diaspora. Filpina banyak pemain keturunan karena mereka ada di Amerika, di berbagai tempat. Mereka juga membawa pemain terbaiknya," jelasnya.

Menurut ET, timnas yang tampil di FIFA ASEAN Cup 2026 punya pemain-pemain yang berkualitas dan klub wajib melepasnya karena masuk agenda FIFA Matchday.

Erick Thohir memastikan Vietnam, Tailan, Filipina, dan Pakistan membawa pemain terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung.
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TAGS   Erick Thohir ketum pssi timnas thailand timnas filipina timnas vietnam pemain terbaik asean cup 2026 fifa asean cup 2026 timnas pakistan

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