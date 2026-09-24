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Erick Thohir Optimistis Timnas Indonesia Juara ASEAN Cup 2026

Kamis, 24 September 2026 – 19:30 WIB
Erick Thohir Optimistis Timnas Indonesia Juara ASEAN Cup 2026 - JPNN.com Jabar
Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir saat ditemui di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia mampu keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Target tersebut dibidik pada edisi pertama yang mempertemukan negara-negara Asia Tenggara dan digelar di Indonesia.

ASEAN Cup 2026 Division 1 berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.

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Seluruh pertandingan Grup A dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Garuda Indonesia mengawal perjuangannya menghadapi Singapura pada Jumat (25/9/2026) malam.

Skuad asuhan John Herdman kemudian bertemu Malaysia pada Senin (28/9), sebelum menutup fase grup melawan Bangladesh pada Kamis (1/10).

Juara Grup A nantinya akan berhadapan dengan juara Grup B dalam final FIFA ASEAN Cup 2026.

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Grup B dihuni Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Sementara itu, runner-up Grup A akan menghadapi runner-up Grup B dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Indonesia datang dengan komposisi pemain yang diperkuat sejumlah nama yang berkarier di luar negeri. Emil Audero, Maarten Paes, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Calvin Verdonk hingga Ole Romeny masuk dalam skuad yang dipersiapkan Herdman.

Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia mampu menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Indonesia. Target juara ditegaskan kepada skuad Garuda.
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TAGS   Erick Thohir timnas indonesia pelatih timnas indonesia garuda indonesia ketum pssi john herdman asean cup 2026 fifa asean cup 2026

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