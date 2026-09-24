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Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Dipamerkan di PVJ Bandung, Dedi Mulyadi: Terimakasih PSSI

Kamis, 24 September 2026 – 16:00 WIB
Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Dipamerkan di PVJ Bandung, Dedi Mulyadi: Terimakasih PSSI - JPNN.com Jabar
Ketua PSSI Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam tur trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di Paris van Java (PVJ) Mal, Kota Bandung, Kamis (24/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga Bandung bisa melihat secara langsung piala yang akan diperebutkan 14 negara dalam turnamen FIFA ASEAN Cup 2026.

Piala tersebut dipajang di lantai Glamour Level (GL) Paris van Java (PVJ) Mal, Kota Bandung, sejak 24 - 26 September 2026.

Edisi perdana turnamen resmi bentukan FIFA ini dimulai pada 24 September hingga 5 Oktober di Bandung dan Jakarta. Diikuti 14 negara yang terbagi ke dalam dua divisi.

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Grup A Divisi 1 akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang diikuti oleh negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh, sementara Grup B yang diisi tim nasional Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan, bakal bermain di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung.

Menjelang turnamen dimulai, Ketua PSSI Erick Thohir bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama para legenda pesepak bola mengunjungi booth ASEAN Cup.

Selain trofi yang dipajang, ada juga beberapa jersei negara-negara peserta turnamen.

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Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Dipamerkan di PVJ Bandung, Dedi Mulyadi: Terimakasih PSSI

(Trofi FIFA ASEAN CUP 2026 dipajang di Glamour Level (GL) Paris van Java, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)

Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 dipajang di PVJ Bandung pada 24 - 26 September 2026. Warga bisa melihat langsung trofi dan jersei 14 negara peserta.
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TAGS   Erick Thohir ketua pssi pvj mal asean cup 2026 fifa asean cup 2026 trofi asean cup tur trofi asean cup 2026

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