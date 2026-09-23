Doa Terbaik Pelatih Persib Igor Tolic untuk Pemainnya di Timnas Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua pemain Persib Bandung, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen mendapat panggilan untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Kompetisi ini dijadwalkan berlangsung pada 24 September - 5 Oktober 2026 di Bandung dan Jakarta.

Pelatih Persib Igor Tolic memberikan dukungan penuh kepada kedua pemain yang akan menjalani tugas bersama skuad Garuda.

Ia berharap Haye dan Oratmangoen mampu memberikan kontribusi maksimal serta membantu Indonesia meraih hasil terbaik sepanjang turnamen.

"Untuk pemain tim nasional, doakan yang terbaik. Saya berharap mereka memenangkan semua pertandingan," kata Igor, Rabu (23/9).

Pada FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dan bergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan fase grup Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Haye dan Oratmangoen pun telah berada di Jakarta. Keduanya langsung bertolak dari Jepara setelah memperkuat Persib menghadapi Persijap pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026/27, Minggu (20/9),

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini tersebut, Maung Bandung meraih kemenangan 2-1.