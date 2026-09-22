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JPNN.com Jabar Olahraga 7 Laga Menanti Persib di Bulan Oktober, Eliano Reijnders Punya Pandangan Berbeda

7 Laga Menanti Persib di Bulan Oktober, Eliano Reijnders Punya Pandangan Berbeda

Selasa, 22 September 2026 – 22:10 WIB
7 Laga Menanti Persib di Bulan Oktober, Eliano Reijnders Punya Pandangan Berbeda - JPNN.com Jabar
Bek Persib, Eliano Reijnders. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tidak akan punya banyak waktu untuk bersantai pada Oktober 2026.

Maung Bandung sudah ditunggu setidaknya tujuh pertandingan dalam waktu yang cukup padat.

Selain melanjutkan perjuangan di BRI Super League 2026/2027, Persib juga harus membagi fokus ke ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup dan AFC Champions League Two (ACL 2).

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Situasi tersebut tentu berpotensi menguras tenaga para pemain. Namun, bek Persib Eliano Reijnders justru melihat sisi lain dari padatnya agenda pertandingan tersebut.

Menurut Eliano, banyaknya laga bisa menjadi kesempatan bagi pemain untuk terus meningkatkan performa.

"Saya pikir bagus dengan banyak pertandingan. Saya harap tetap bisa bermain baik," kata Eliano, Selasa (22/9/2026).

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Persib baru saja melewati dua pertandingan tandang dengan hasil positif.

Setelah mengalahkan FC Seoul 1-0 pada ajang ACL 2, skuad asuhan Igor Tolic kembali meraih kemenangan saat bertandang ke markas Persijap Jepara. Persib menang 2-1 dalam lanjutan Super League.

Respons Eliano Reijnders soal jadwal padat Persib Bandung yang akan dilakoni di Oktober nanti.
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