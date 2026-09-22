Manajemen Persib Beri Bocoran Soal Penambahan Pemain Baru

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung masih punya waktu delapan hari untuk menambah amunisi kekuatan dengan pemain baru. Diketahui, jendela transfer Super League 2026/2027 segera ditutup pada 30 September 2026 pukul 23.59 WIB.

Sejak bursa transfer dibuka Juli kemarin, Persib terbilang aktif dalam hal memburu pemain baru. Delapan penggawa anyar, dengan rincian enam legiun asing, dan dua naturalisasi, resmi mendarat di Bandung.

Mereka adalah Gabriel Mutombo (Prancis), Luka Menalo (Kroasia), Gakuto Notsuda (Jepang), Balsa Sekulic (Montenegro), Mariano Peralta (Argentina), Danijel Loncar (Kroasia), Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen. Maung Bandung juga memulangkan satu pemain lokal yang sebelumnya dipinjamkan, yakni Ikhwan Ali Tanamal.

Selain mendatangkan pemain baru, Persib juga melepas beberapa nama, baik itu permanen atau dalam status peminjaman. Zulkifli Lukmansyah, Ramon Tanque, Dion Markx, Henhen Herdiana, Hamra Hehanussa, dan Adzikry Fadlillah, mereka dipinjamkan ke klub lain.

Khusus Ramon Tanque, striker asal Brasil itu di-loan ke klub India, Chennaiyin FC, karena kuota asing yang penuh.

Dengan komposisi skuad yang ada, masih memungkinkan apabila pelatih Igor Tolic hendak menambah pemain. Mengingat, agenda Maung Bandung musim ini terbilang padat, karena tampil di tiga kompetisi sekaligus, Super League, AFC Champions League Two (ACL 2), dan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Saat disinggung mengenai rencana menambah pemain baru, Igor Tolic dan Adhitia Putra Herawan selaku Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) justru saling lempar tanggung jawab.

"Saya tidak memiliki informasi apa pun tentang pemain baru, tetapi jika dia (Adhitia) mengatakannya, Anda bisa bertanya padanya. Itu lebih baik," kata Igor, Selasa (22/9).



Adhitia mengatakan, keputusan mendatangkan pemain baru sepenuhnya ada di tangan pelatih dan Sporting Director, Stanley Bernard.