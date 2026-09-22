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JPNN.com Jabar Olahraga Persib Dihadapkan Jadwal Padat di Bulan Oktober, Igor Tolic: Ini Ujian Sangat Sulit

Persib Dihadapkan Jadwal Padat di Bulan Oktober, Igor Tolic: Ini Ujian Sangat Sulit

Selasa, 22 September 2026 – 15:30 WIB
Persib Dihadapkan Jadwal Padat di Bulan Oktober, Igor Tolic: Ini Ujian Sangat Sulit - JPNN.com Jabar
Pemain Persib menjalani sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dihadapkan dengan jadwal pertandingan yang padat di sepanjang Oktober 2026. Marc Klok cs bakal bermain tujuh pertandingan dengan jeda yang singkat.

Selain lanjutan kompetisi Liga 1, Persib akan memulai pertandingan di kompetisi ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Pertandingan perdana Persib di Shopee Cup ialah menghadapi wakil Tailan, Port FC pada 8 Oktober 2026. Setelah itu, mereka akan menjamu Dewa United, Minggu (11/10), Viettel FC--Grup E ACL 2--Rabu, (14/10), dan Persik Kediri, Minggu (18/10).

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Empat hari kemudian, Maung Bandung akan menghadapi Madura United, Kamis (22/10) dan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, pada Senin (26/10).

Laga terakhir di bulan Oktober adalah pertandingan ACL 2 melawan wakil Australia, Melbourne Victory di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (28/10).

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan sebelum menjalani pekan-pekan yang berat di bulan Oktober, ia memberikan hari libur kepada pemain.

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Seusai perjalanan panjang dari Jakarta - Seoul - Jepara, pemain layak mendapatkan waktu istirahat, sebelum nantinya kembali berlatih untuk persiapan ACC Shopee Cup.

Hari libur ini juga bertepatan dengan momentum FIFA Matchday ASEAN Cup 2026 yang dimulai pada 25 September - 5 Oktober 2026 di Jakarta dan Bandung.

Persib Bandung memiliki tujuh pertandingan di sepanjang bulan Oktober 2026 dengan jeda singkat. Pelatih Igor Tolic perlu mengatur strategi yang pas.
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