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JPNN.com Jabar Olahraga Berhasil Kalahkan Persijap, Igor Tolic Puji Mental Pemain Persib

Berhasil Kalahkan Persijap, Igor Tolic Puji Mental Pemain Persib

Senin, 21 September 2026 – 12:30 WIB
Berhasil Kalahkan Persijap, Igor Tolic Puji Mental Pemain Persib - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akhirnya bisa memutus rekor buruk saat bertemu Persijap Jepara dalam duel pekan ketiga BRI Super League 2026/2027, Minggu (20/9/2026) malam. Maung Bandung berhasil mengalahkan Jepara dengan skor tipis 2 - 1.

Dua pencetak gol Persib yakni Thom Haye (21') dan Uilliam Barros (55'), sedangkan satu-satunya gol tuan rumah adalah Pirulo menit 13 dari titik penalti.

Kemenangan ini begitu penting buat Persib, yang baru saja menelan kekalahan di laga el Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta 1 - 2. Selain itu, perjalanan jauh juga harus ditempuh Marc Klok cs seusai menyelesaikan pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) kontra FC Seoul.

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Pelatih Igor Tolic mengatakan timnya bekerja keras dan menampilkan permainan terbaiknya semalam hingga lawan tak bisa menang. Ia bangga atas perjuangan anak asuhnya yang tidak kenal, meski pun minim istirahat karena padatnya jadwal pertandingan.

"Saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan sekitar 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir, dan melakoni tiga pertandingan, kami mengakhirinya dengan tiga poin," kata Igor.

Maung Bandung mengakui kualitas Persijap yang tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bahkan kebobolan lebih awal setelah bola lawan terkena tangan Ikhwan Tanamal di kotak penalti.

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Pirulo yang ditugaskan sebagai eksekutor, menjalankan tugasnya dengan baik. Bola di tendang kencang dan tearah ke sudut atas gawang. Skor berubah 0 - 1 untuk Persijap.

Kurang dari 10 menit, Persib menyamakan kedudukan. Tanamal menebus dosanya, dengan mengirimkan umpan matang dari sisi kiri kepada Thom Haye di depan gawang.

Pelatih Persib Igor Tolic bicara soal karakter pemain yang pantang menyerah saat tertinggal dari Persijap Jepara dan berhasil comeback dengan skor akhir 2 - 1.
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TAGS   persib pelatih persib mental pemain igor tolic bri super league persijap jepara persijap vs persib mentalitas

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