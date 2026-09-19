Lawan Persijap, Persib Membawa Misi Putus Rekor Buruk

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara di pekan ketiga BRI Super League 2026/2027, Minggu (20/9/2026) malam.

Duel ini menarik untuk disaksikan, sebab Persijap adalah satu-satunya tim di Liga 1 yang belum bisa dikalahkan Maung Bandung.

Gelandang yang juga kapten Persib Marc Klok mengakui kualitas tim asuhan Mario Lemos memang tidak bisa dipandang sebelah mata.

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Musim lalu saja, gawang Teja Paku Alam itu harus kebobolan dua kali.

"Kita tahu Persijap bukan tim yang jelek, mereka sangat baik, punya gaya bermain yang sangat bagus, dan punya pelatih dengan ide yang bagus juga," kata Klok dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (19/9).

Catatan negatif kerap terjadi tiap pertemuan Persib vs Persijap. Musim 2025/2026, Persib yang saat itu diarsiteki Bojan Hodak, dua kali gagal menang atas Persijap.

Di putaran pertama, mereka kalah 1 - 2, dan pertemuan berikutnya pertandingan berakhir tanpa pemenang alias imbang 0 - 0.

Melihat hasil tersebut, Klok memastikan di musim ini tidak mudah menghadapi Persijap.