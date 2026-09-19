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Persib Bandung Belum Pernah Menang Lawan Persijap, Igor Tolic Waspada

Sabtu, 19 September 2026 – 17:45 WIB
Persib Bandung Belum Pernah Menang Lawan Persijap, Igor Tolic Waspada - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persijap Jepara masih menjadi ancaman serius buat Persib Bandung.

Bagaimana tidak? Sejak musim 2025/2026, Persib belum pernah menang dan membobol gawang tim berjuluk Laskar Kalinyamat di kompetisi BRI Super League.

Musim lalu, Persib harus menelan kekalahan 2 - 1 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada 18 Agustus 2025.

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Gawang Persib saat itu dibobol Carlos Franca menit 69 dan Abdallah Sudi menit 90. Sementara satu-satunya pencetak gol Maung yakni Uilliam Barros dari titik penalti.

Kemudian di putaran dua, Persib lagi-lagi tak bisa menjebol pertahanan Persijap. Di pekan terakhir, pertandingan berakhir imbang tanpa gol.

Persijap pun menjadi satu-satu tim di Liga 1 yang belum bisa dikalahkan Persib di musim kemarin.

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Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, penyebab timnya sulit menang saat bertemu Persijap adalah pemilihan pemain yang masuk dari bangku cadangan. Selain itu, awal putaran dua kemarin, Persijap merombak skuad yang membuat tim semakin kuat.

"Saya pikir mereka punya manajemen yang bagus. Saya rasa pemilihan pemain mereka meningkat. Saya pikir pada bulan Januari mereka mendatangkan banyak sekali pemain, jadi mereka menjadi sangat stabil, sangat terorganisir, dengan pelatih yang bagus," kata Igor dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (19/9).

Pelatih Persib bicara ancaman Persijap Jepara menjelang pertandingan pekan ke-3 BRI Super League 2026/27.
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TAGS   pelatih persib igor tolic bri super league persijap jepara persijap vs persib stadion gelora bumi kartini

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