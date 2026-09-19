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Kemenangan atas FC Seoul Tambah Kepercayaan Diri Persib Jelang Lawan Persijap

Sabtu, 19 September 2026 – 11:47 WIB
Kemenangan atas FC Seoul Tambah Kepercayaan Diri Persib Jelang Lawan Persijap - JPNN.com Jabar
Skuad Persib dalam pertandingan melawan FC Seoul di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026) malam. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung membawa modal penting saat melanjutkan kiprahnya di BRI Super League 2026/2027.

Kemenangan 1-0 atas FC Seoul pada laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 bukan hanya menambah tiga poin di kompetisi Asia, tetapi juga mendongkrak kepercayaan diri skuad Maung Bandung.

Modal tersebut akan dibawa Persib saat bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan ketiga BRI Super League.

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Pertandingan Persijap Jepara vs Persib Bandung dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9/2026) besok.

Kiper Persib Teja Paku Alam mengatakan kemenangan atas FC Seoul membuat suasana di dalam tim semakin positif.

Menurut Teja, para pemain pulang dengan perasaan gembira setelah mampu mengamankan kemenangan atas wakil Korea Selatan tersebut.

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"Kemenangan ini penting untuk kami ke depannya," kata Teja, dikutip Sabtu (19/9/2026).

Teja sendiri menjadi salah satu pemain penting dalam keberhasilan Persib menjaga keunggulan atas FC Seoul.

Persib Bandung membawa modal kepercayaan diri setelah menaklukkan FC Seoul 1-0 di ACL 2. Maung Bandung kini fokus menghadapi Persijap Jepara.
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TAGS   persib teja paku alam kiper persib afc champions league 2 bri super league persijap vs persib seoul fc persib vs seoul fc persijap

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