Teruntuk Bobotoh, Ini Kondisi Terkini Bek Persib Julio Cesar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Julio Cesar menyimpan cerita tersendiri saat mengalahkan FC Seoul di laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di Seoul World Cup.

Julio harus ditandu keluar lapangan setelah mengalami benturan dengan kiper FC Seoul Kang Hyeonmu, pada menit ke-51.

Insiden tersebut membuat pemain asal Brasil itu harus mendapat penanganan dari tim medis di tengah lapangan.

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Setelah menjalani pemeriksaan awal, Julio dinyatakan tidak dapat melanjutkan pertandingan.

Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-56 dan digantikan Ikhwan Ali Tanamal. Situasi tersebut sempat membuat Bobotoh khawatir.

Pascainsiden, Julio memberikan kabar mengenai kondisinya. Melalui pesanannya untuk Bobotoh, bek bernomor punggung 4 itu memastikan dirinya berada dalam kondisi baik.

"Halo Bobotoh! Saya hanya ingin bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Saya baik-baik saja dan siap untuk pertandingan berikutnya," kata Julio, Kamis (17/9/2026).

Kabar tersebut menjadi pelengkap malam istimewa bagi Julio.