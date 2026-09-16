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Oh In-kyun Beri Nasihat Pemain Persib Menjelang Laga Melawan Seoul FC

Rabu, 16 September 2026 – 15:30 WIB
Oh In-kyun Beri Nasihat Pemain Persib Menjelang Laga Melawan Seoul FC - JPNN.com Jabar
Persib Bandung mendapat kunjungan dari mantan pemainnya, Oh In-kyun (kiri). Foto: Persib.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mendapat peringatan penting menjelang laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Maung Bandung akan menantang tuan rumah FC Seoul di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, pada Rabu (16/9/2026) sore.

Mantan pemain Persib asal Korea Selatan, Oh In-kyun meminta Maung Bandung tidak gegabah bermain terbuka sejak awal pertandingan. Menurutnya, Seoul FC memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa terbaik setelah memimpin klasemen K League 1.

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In-kyun menilai Persib harus lebih dulu memperkuat pertahanan sebelum meningkatkan agresivitas serangan.

Bermain terbuka sejak menit awal pertandingan dinilai berisiko menguras stamina karena Seoul FC memiliki keunggulan disik dan mampu menaikkan tempo tinggi.

"Seoul kalau kamu tahu, mereka sekarang nomor satu di Korea, di liga ini. Mereka punya pemain asing dan lokal bagus, hampir semua pernah bermain di Timnas. Mereka punya bek kiri dengan crossing bagus. Kamu tahu, mereka punya pemain di sisi kiri dan kanan yang bagus, bisa memanfaatkan half space dan juga punya striker kuat, tinggi, top skorer," kata In-kyun.

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In-kyun menilai Persib harus mengutamakan pertahanan sebelum memikirkan agresivitas serangan. Bermain terlalu terbuka sejak awal justru bisa menjadi bumerang bagi Maung Bandung.

"Saya pikir Persib harus punya pertahanan yang bagus dulu, baru tampil menyerang. Karena kalau dari babak pertama bermain terbuka, stamina bisa habis. Kalau satu kali Persib (terlalu menekan), mereka tahu, karena Korea punya keunggulan fisik. Tempo permainan cepat sekali," ujarnya.

Mantan pemain Persib asal Korsel, Oh In-Kyun menyampaikan pesan khusus kepada timnya menjelang pertandingan perdana Grup E ACL 2 melawan Seoul FC.
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