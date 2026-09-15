ACL 2: Ujian Berat Persib di Korea Selatan, 2 Pemain Dipastikan Tak Bermain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung bangkit dari kekalahan dalam duel big match menghadapi Persija Jakarta. Kini, fokusnya langsung dialihkan ke pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan perdana babak penyisihan grup ACL Two akan mempertemukan Persib dengan wakil Korea Selatan, Seoul FC. Laga ini berlangsung di Stadion Piala Dunia Seoul pada Rabu (16/9/2026) kick-off pukul 17.00 WIB.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, seluruh pemain sudah tiba dan menjalani official training jelang pertandingan. Untuk pertama kalinya, Maung Bandung akan bermain sebagai tim tamu di Korea Selatan.

"Kami bangga bisa berada di sini, di tempat bersejarah ini untuk mewakili Indonesia. Saya berharap besok kami bisa memainkan pertandingan yang bagus dan membuat para suporter bangga," kata Igor dalam konferensi pers pralaga, Selasa (15/9).

Lawan Persib besok sore adalah bukan tim sembarangan. Seoul FC tergabung di Grup E bersama dengan dua tim kuat lainnya, Melbourne Victory (Australia) dan The Cong-Viettel FC (Vietnam).

Laga nanti diprediksi sulit buat Persib, karena saat ini Seoul FC ada di peringkat pertama kompetisi domestik, Korea League 1.

"Kami tahu kami akan menghadapi lawan yang bagus dan saat ini tampil baik di kompetisi Korea. Kami berharap bisa mempersiapkan pertandingan dengan baik dan menunjukkan penampilan yang bagus," ujarnya.

Igor menjelaskan, timnya tidak diperkuat dua penggawa anyar. Gakuto Notsuda dan Sandy Walsh, keduanya masih menjalani pemulihan pasca cedera di Bandung.