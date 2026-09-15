Bawa Nama Indonesia ke Asia, Persib Perkenalkan Jersei 'Edankeun di Asia'

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali bersiap menjajal kerasnya persaingan sepak bola Asia.

Menyambut kiprahnya di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027, Maung Bandung memperkenalkan jersei khusus bertajuk 'Edankeun di Asia'.

Jersei tersebut bukan sekadar perlengkapan pertandingan, Persib menjadikannya sebagai simbol tekad untuk membawa identitas Bandung sekaligus kebanggaan Indonesia ke panggung sepak bola Asia.

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Seruan 'Edankeun di Asia' sendiri sudah akrab di kalangan Bobotoh. Kini, semangat tersebut diwujudkan dalam jersei yang akan menemani perjalanan Beckham Putra cs menghadapi klub-klub Asia.

Bagi Persib, tampil di kompetisi Asia bukan hanya soal mengejar kemenangan. Ada identitas klub, sejarah, dukungan Bobotoh, serta tanggung jawab membawa nama Indonesia yang turut dipertaruhkan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyebut kiprah di Asia menjadi kesempatan bagi Persib untuk menunjukkan bahwa identitas lokal bisa berjalan beriringan dengan ambisi berprestasi di level yang lebih tinggi.

"Bagi kami, tampil di Asia adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Persib berangkat dari Bandung, tetapi ketika berada di panggung Asia, kami membawa harapan yang lebih luas. Karena itu, kami ingin menjalani perjalanan ini dengan rendah hati, bekerja sebaik mungkin, dan terus belajar dari setiap pertandingan," kata Adhitia dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Kiprah Persib di ACL Two musim ini menjadi perjalanan ketiga Maung Bandung di kompetisi tersebut. Kesempatan ini hadir setelah Persib mencatat sejarah sebagai juara Liga Indonesia tiga musim secara beruntun.