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BBMC Indonesia Gelar International Classic Bike Race 2026 di Sentul, Diikuti 150 Peserta

Senin, 14 September 2026 – 10:00 WIB
BBMC Indonesia Gelar International Classic Bike Race 2026 di Sentul, Diikuti 150 Peserta - JPNN.com Jabar
BBMC Indonesia menggelar International Classic Bike Race 2026 di Sentul, Bogor, diikuti 150 peserta dari Indonesia dan Malaysia dalam 27 kelas balap. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bikers Brotherhood MC (BBMC) Indonesia menggelar International Classic Bike Race 2026 di Sentul International Karting Circuit, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 12–13 September 2026.

Ajang balap motor klasik ini tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi antarkomunitas pencinta motor klasik dari berbagai daerah.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari sejumlah wilayah di Indonesia.

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Selain itu, terdapat satu peserta dari Malaysia yang turut ambil bagian dalam ajang tersebut.

Ketua Steering Committee (SC) International Classic Bike Race 2026, Iqbal R. Siregar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan BBMC Indonesia yang dirancang untuk mempertemukan komunitas motor klasik dari berbagai latar belakang.

“Total sampai hari ini itu ada 150 peserta dari seluruh Indonesia. Ada dari Surabaya, Jakarta dan lainnya. Satu orang bahkan dari Malaysia,” ujar Iqbal.

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Ia menjelaskan, peserta terbagi ke dalam 27 kelas, meliputi motor klasik Eropa, Jepang, dan Amerika, baik bermesin dua tak maupun empat tak.

Kelas lainnya juga mencakup Vespa dan kategori motor klasik lain yang memenuhi ketentuan perlombaan.

BBMC Indonesia menggelar International Classic Bike Race 2026 di Sentul, Bogor, diikuti 150 peserta dari Indonesia dan Malaysia dalam 27 kelas balap
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TAGS   International Classic Bike Race bbmc Indonesia balap motor klasik motor klasik pecinta motor klasik Sentul International Karting Circuit motor vintage motor tua kabupaten bogor sirkuit sentul

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