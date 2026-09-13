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JPNN.com Jabar Olahraga Persib Kalah dari Persija, Igor Tolic Minta Maung Bandung Segera Bangkit Hadapi Seoul FC

Persib Kalah dari Persija, Igor Tolic Minta Maung Bandung Segera Bangkit Hadapi Seoul FC

Minggu, 13 September 2026 – 17:00 WIB
Persib Kalah dari Persija, Igor Tolic Minta Maung Bandung Segera Bangkit Hadapi Seoul FC - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak mau larut dalam kesedihan usai kalah dalam duel big match melawan Persija Jakarta.

Skuad Maung Bandung tertinggal satu gol dan laga harus berakhir dengan skor 1 - 2. Satu-satunya gol Persib dicetak oleh Balsa Sekulic menit 82.

Pelatih Persib Igor Tolic dan para pemain tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Namun begitu, mereka ingin segera bangkit karena harus langsung fokus menatap pertandingan melawan Seoul FC di AFC Champions League Two (ACL 2).

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Igor mengakui anak asuhnya tidak tampil baik saat menghadapi Persija yang bermain di 'rumahnya' di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Setelah kebobolan di babak pertama, Igor melakukan perubahan dan permainan mulai terbuka.

Maung terus menekan dan pemain membuat sejumlah serangan berbahaya. Menit ke-82, striker asing Balsa Sekulic mencetak gol penyama kedudukan 1 - 1.

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Namun hasil imbang itu tak bertahan lama. Tuan rumah perkasa dengan terus memberi tekanan kepada Persib, dan di menit 90+3 Ivan Mamut berhasil mencetak gol kedua untuk Persija.

Satu poin yang hampir saja dikantongi Persib pupus di depan mata.

Pelatih Persib Igor Tolic menegaskan tim langsung mengalihkan fokus pada pertandingan melawan Seoul FC di babak penyisihan grup E AFC Champions League Two.
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