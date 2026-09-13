Bukan Cuma Cari Juara, Piala Soeratin Jabar 2026 Bawa Misi Sport Tourism

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Piala Soeratin Jawa Barat 2026 tak sekadar menjadi panggung persaingan tim-tim muda untuk memperebutkan gelar juara.

Kompetisi yang melibatkan 202 tim dari tiga kelompok usia itu juga menjadi bagian dari upaya mengembangkan sepak bola melalui konsep sport tourism da menggerakkan ekonomi lokal.

Rangkaian kompetisi digelar di sejumlah daerah. Untuk kelompok usia U-13 dan U-15, pertandingan berlangsung di Stadion Persikas Subang pada 16 Agustus hingga 7 September 2026.

Sementara itu, partai puncak U-17 digelar di Stadion Persikabo Bogor hingga 12 September 2026.

Dari rangkaian tersebut, lahir tiga tim terbaik yang akan menjadi wakil Jawa Barat pada fase beikutnya.

Persib Bandung tampil dominal dengan menyapu bersih gelar juara U-13 dan U-15. Sementara di kelompok U-17, WBFC menjadi yang terbaik setelah mengalahkan Saint Prima pada partai final.

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"Persib Bandung tampil dominan dengan menyapu bersih gelar di U-13 dan U-15. Sementara di U-17. WBFC keluar sebagai yang terbaik setelah mengalahkan Saint Prima di final," kata Pelaksana Tugas Sekjen PSSI Jabar Jaelani Saputra, dalam keterangannya, Minggu (13/9).

"Selamat untuk para juara, bawa nama Jawa Barat dan raih prestasi setinggi-tingginya di tingkat nasional," lanjutnya.