Luka Menalo Ungkap Masalah Persib Saat Tumbang dari Persija di GBK

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penyerang sayap Persib Luka Menalo tidak banyak mencari alasan setelah timnya kalah 1-2 dari Persija Jakarta dalam laga derbi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Menalo pun tak ragu memberikan ucapan selamat untuk Persija yang dinilainya tampil fokus dan siap sepanjang pertandingan.

"Pertama-tama, selamat untuk Persija atas kemenangannya. Pertandingan yang layak bagi mereka, mereka fokus dan siap," kata Menalo seusai pertandingan, Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga: 3 Talenta Bandung Tembus Grand Final The Genius Math League 2026

Meski mengakui kemenangan Persija, Menalo merasa Persib memiliki persoalan dalam penyelesaian peluang.

Menurutnya, Maung Bandung sebenarnya mendapatkan sejumlah kesempatan, tetapi belum mampu mengubahnya menjadi gol.

"Kami kurang beruntung hari ini, terutama dalam menyelesaikan peluang di pertandingan," ujarnya.

Kegagalan memaksimalkan peluang tersebut menjadi salah satu penyesalan Persib dalam pertandingan.

Terlebih, Persib sempat menunjukkan perlawanan lebih kuat pada paruh kedua dan mampu memberikan tekanan untuk Persija.