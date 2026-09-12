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JPNN.com Jabar Olahraga Igor Tolic Minta Maaf Persib Kalah dari Persija: 60 Menit Kami Tampil Buruk

Igor Tolic Minta Maaf Persib Kalah dari Persija: 60 Menit Kami Tampil Buruk

Sabtu, 12 September 2026 – 21:30 WIB
Igor Tolic Minta Maaf Persib Kalah dari Persija: 60 Menit Kami Tampil Buruk - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Toli? tidak menutupi kekecewaan setelah timnya takluk 1-2 dari Persija Jakarta dalam laga derbi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Igor bahkan secara terbuka meminta maaf kepada Bobotoh setelah Persib gagal membawa pulang poin dari musuh bebuyutannya Persija.

Menurutnya, penampilan Persib selama satu jam pertama belum sesuai dengan ekspektasi. Maung Bandung baru menunjukkan permainan yang lebih agresif setelah memasuki 30 menit terakhir pertandingan.

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"Saya meminta maaf kepada para suporter. 60 menit pertama kami tampil, sejujurnya, tidak bagus," kata Igor.

Perubahan permainan mulai terlihat setelah Persib melakukan sejumlah pergantian pemain.

Pada periode tersebut, Persib dinilai lebih berani mengambil risiko, meningkatkan pressing, aktif bergerak mencari ruang dan berusaha menciptakan peluang.

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Igor menyebut, Persib sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Namun, peluang yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol.

"Pada 30 menit terakhir, ketika kami melakukan beberapa pergantian pemain, kami menunjukkan bagaimana seharusnya kami bermain di laga seperti ini," ujarnya.

Igor Tolic meminta maaf kepada Bobotoh setelah Persib kalah 1-2 dari Persija. Dia mengakui Maung Bandung tampil buruk selama 60 menit pertama.
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TAGS   persib igor tolic persija liga super indonesia stadion gelora bung karno SUGBK

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