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JPNN.com Jabar Olahraga Persija vs Persib, Igor Tolic Bicara Soal Gengsi dan Harga Diri

Persija vs Persib, Igor Tolic Bicara Soal Gengsi dan Harga Diri

Jumat, 11 September 2026 – 18:30 WIB
Persija vs Persib, Igor Tolic Bicara Soal Gengsi dan Harga Diri - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mematangkan persiapan sebelum menghadapi Persija Jakarta dalam duel big match pekan ke dua BRI Super League 2026/2027. 

Duel bertajuk el clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (12/9/2026) sore, yang dihadiri puluhan ribu suporter Jakmania.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, dalam sesi latihan terakhir, tim memoles beberapa eksekusi tendangan dari sudut hingga set piece. 

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Suasana latihan pun berjalan menyenangkan, seluruh pemain termotivasi untuk memenangkan pertandingan besok sore.

"Semuanya berjalan baik. Sentuhan terakhir hari ini, beberapa eksekusi set piece, lalu beberapa rincian detail dan saya pikir kami siap untuk pertandingan besok," kata Igor dalam konferensi pers daring, Jumat (11/9). 

"Kami sedang menyelesaikannya, kami berkumpul bersama dengan banyak rasa optimis. Jadi saya harap kami akan siap untuk pertandingan besok," lanjutnya. 

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Bagi Igor, pertandingan besok sama halnya dengan laga-laga lainnya.

Namun, ia memahami ada gengsi dan harga diri yang dipertaruhkan dalam pertandingan melawan Persija. 

Pelatih Persib Igor Tolic bicara pentingnya pertandingan menghadapi Persija Jakarta di SUGBK, Jakarta. Singgung rivalitas antar kedua tim.
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