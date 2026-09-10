Janji Pelatih Persib Igor Tolic untuk Bobotoh Menjelang Duel Lawan Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Igor Tolic takjub dengan dukungan Bobotoh yang diberikan kepada pemain menjelang laga penting melawan Persija Jakarta.

Duel el clasico Indonesia itu akan tersaji di pekan ke dua BRI Super League 2026/2027 dan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Sabtu (12/9/2026) sore.

Dukungan Bobotoh itu dihadirkan di sesi terakhir latihan menjelang laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (10/9). Setelah menyelesaikan latihan, para pemain memasuki area stadion utama dan teriakan Bobotoh menyambutnya.

Baca Juga: Wuling Perkenalkan Aira EV di GIIAS Bandung 2026

Seluruh pemain mendatangi tiap tribune dan berbincang langsung dengan perwakilan kelompok suporter Bobotoh.

Bagi Igor, pemandangan seperti ini sudah biasa. Dia pernah merasakannya tahun lalu, ketika masih menjadi asisten Bojan Hodak.

Namun, dukungan kali ini terasa berbeda. Karena Igor musim ini dipercaya sebagai nakhoda baru di kubu Persib.

Baca Juga: Satpol PP Depok Tertibkan 220 Bangunan di Bantaran Kali Rawadenok

"Ini luar biasa. Seperti biasanya, musim lalu luar biasa dan kali ini lebih baik," kata Igor di GBLA.

Juru taktik asal Kroasia itu ingin memberikan kebahagiaan kepada Bobotoh, yakni membawa pulang tiga poin dari markas rivalnya.