Bos Persib Mengaku Cemas Menjelang Laga Melawan Persija, Ini Soal Bobotoh
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menjalani duel panas melawan Persija Jakarta pada pekan ke dua BRI Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu (12/9/2026).
Jelang pertandingan bertajuk el clasico Indonesia tersebut, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar kembali mengimbau Bobotoh untuk tidak datang ke SUGBK.
Umuh meminta Bobotoh mematuhi aturan dan tidak nekat menyaksikan pertandingan Persija vs Persib di stadion.
Imbauan tersebut disampaikan Umuh dengan mempertimbangkan tingginya rivalitas kedua tim.
Menurutnya, pertandingan Persib ketika bertanding ke Jakarta kerap menimbulkan insiden yang berujung pada korban.
"Iya, kita berulang, kejadian-kejadian yang telah terjadi bukan satu-dua kali. Tiap pertandingan Persib - Jakarta, main di Jakarta pasti ada korban," kata Umuh di Kabupaten Sumedang, Kamis (10/9).
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Dia juga menyinggung sejumlah insiden yang terjadi dalam pertandingan Persib di wilayah sekitar Jakarta, termasuk Bekasi.
"Di sini pun juga ada korban, walaupun tidak dengan Jakarta. Kemarin kami ada pertandingan-pertandingan, ya, di daerah pinggiran terutama di Bekasi, ada korban," ujarnya.
Umuh Muchtar mengimbau Bobotoh tidak datang ke GBK saat Persija vs Persib. Ia khawatir rivalitas tinggi memicu gesekan dan meminta suporter tak euforia.
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