Persib vs Persija, Beckham Putra Ingin Cetak Gol dan Selebrasi di GBK

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang serang Persib Beckham Putra tidak sabar menantikan duel sengit melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026) sore.

Setelah tujuh tahun tidak bertanding di markas besar Persija, Persib akhirnya kembali ke stadion berkapasitas 60 ribu penonton itu.

Sebelumnya, Maung Bandung pernah menantang Macan Kemayoran di GBK tahun 2019. Skor akhir tanpa pemenang, karena imbang 1 - 1.

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Setelahnya, karena rivalitas dan tensi laga yang tinggi, pihak kepolisian bertahun-tahun tidak mengeluarkan izin pertandingan di GBK. Duel bertajul el Clasico Indonesia itu akhirnya lebih sering dilakukan di luar Jakarta.

Beckham mengatakan, para pemain antusias menghadapi laga penting itu. Tekanan yan diberikan ribuan pasang mata The Jakmania di GBK nanti jadi pemecut semangatnya saat bertanding.

"Ya, saya sangat senang karena bisa main di GBK, karena pemain juga sangat antusias melihat, apalagi lapangan GBK juga cukup bagus, dan saya pikir ini jadi pertandingan yang menarik buat tim kita khususnya," kata Beckham ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (10/9).

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Pemilik nomor punggung 7 itu mengaku, laga Sabtu nanti akan jadi pertandingan yang penuh emosional buat dia dan tim. Rivalitas tinggi antar kedua tim dan sengitnya pertandingan pastinya bakal tersaji di pertandingan nanti.

Kata Beckham, para pemain harus bermain dengan kepala dingin. Jangan tersulut emosi dengan tekanan yang diberikan The Jakmania di stadion.