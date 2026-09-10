Bobotoh Bakar Semangat Pemain Persib Menjelang Lawan Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Para pemain Persib Bandung mendapatkan suntikan semangat dari Bobotoh menjelang laga tandang melawan Persija Jakarta.

Dukungan Bobotoh itu diterima pemain setelah sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (10/9/2026).

Puluhan ribu Bobotoh menenuhi tribune penonton di sisi timur dan utara. Mereka tak berhenti menyanyikan chant-chant dan dukungan moral untuk pemain.

Setelah para pemain latihan, mereka mendatangi area stadion dan menyapa suporter yang antusias menyambutnya.

Pertandingan melawan Persija Jakarta selalu terasa spesial, karena rivalitas suporter antar klub yang sudah berlangsung sejak lama.

Laga sarat gengsi ini akan digelar di pekan ke dua BRI Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu (12/9).

Selain sarat gengsi, laga ini menjadi menarik karena kembali digelar di SUGBK yang sejak lama jadi markas tim berjuluk Macan Kemayoran.

Terakhir kali, Persib bermain di GBK adalah di tahun 2019 yang berakhir dengan skor imbang 1 - 1.