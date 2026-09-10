JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Bobotoh Bakar Semangat Pemain Persib Menjelang Lawan Persija

Bobotoh Bakar Semangat Pemain Persib Menjelang Lawan Persija

Kamis, 10 September 2026 – 15:40 WIB
Bobotoh Bakar Semangat Pemain Persib Menjelang Lawan Persija - JPNN.com Jabar
Ribuan Bobotoh menenuhi tribune penonton untuk memberikan suntikan semangat kepada pemain Persib jelang laga melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Para pemain Persib Bandung mendapatkan suntikan semangat dari Bobotoh menjelang laga tandang melawan Persija Jakarta.

Dukungan Bobotoh itu diterima pemain setelah sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (10/9/2026). 

Puluhan ribu Bobotoh menenuhi tribune penonton di sisi timur dan utara. Mereka tak berhenti menyanyikan chant-chant dan dukungan moral untuk pemain.

Baca Juga:

Setelah para pemain latihan, mereka mendatangi area stadion dan menyapa suporter yang antusias menyambutnya.

Pertandingan melawan Persija Jakarta selalu terasa spesial, karena rivalitas suporter antar klub yang sudah berlangsung sejak lama. 

Laga sarat gengsi ini akan digelar di pekan ke dua BRI Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu (12/9).

Baca Juga:

Selain sarat gengsi, laga ini menjadi menarik karena kembali digelar di SUGBK yang sejak lama jadi markas tim berjuluk Macan Kemayoran.

Terakhir kali, Persib bermain di GBK adalah di tahun 2019 yang berakhir dengan skor imbang 1 - 1.

Persib Bandung mendapatkan suntikan semangat dari Bobotoh yang datang memenuhi tribune GBLA menjelang pertandingan lawan Persija Jakarta.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib stadion gbla duel sengit bobotoh el clasico indonesia dukungan bobotoh bobotoh persib suntikan semangat bobotoh persija vs persib SUGBK

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU