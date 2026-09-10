Persija vs Persib di SUGBK, Irjen Popit Minta Bobotoh Tak Pergi ke Jakarta 

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan sengit Persib Bandung melawan Persija Jakarta dipastikan akan digelar dengan penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Laga yang berlangsung pada Sabtu (12/9/2026) sore itu diprediksi akan dipenuhi puluhan ribu penonton yang sudah lama menantikan pertandingan digelar di Jakarta.

Rivalitas kedua tim membuat pertandingan semakin menarik untuk disaksikan, tetapi juga membuat pihak keamanan meningkatkan pengawasan guna menghindari terjadinya gesekan dari kedua kubu suporter.

Berdasarkan informasi yang diterima, Panpel Persija menyiapkan 60 ribu tiket pertandingan untuk duel panas tersebut.

Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan, pihaknya mengimbau kepada Bobotoh atau penonton yang tidak memiliki tiket untuk tidak nekat datang ke GBK.

Bobotoh disarankan untuk menyaksikan di layar televisi dalam kegiatan nonton bareng (nobar).

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"Kami berkomitmen untuk semua mendukung Persib dari tempat masing-masing. Kita ramaikan di wilayah kita sendiri, kita hidupkan ekonomi di Jawa Barat ya," kata Pipit di kediaman Umuh Muchtar di Kabupaten Sumedang, Rabu (9/9/2026) malam.

Pipit menuturkan, pertandingan nanti dipastikan sudah dipenuhi oleh suporter tuan rumah. Dengan terbatasnya jumlah tiket pertandingan yang dikeluarkan panpel, maka Bobotoh yang tak kebagian diharapkan tidak berangkat ke Jakarta.