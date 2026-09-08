Teruntuk Bobotoh, Pelatih Persib Igor Tolic Bawa Kabar Baik Jelang Duel Panas Lawan Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Duel panas akan tersaji di pekan kedua BRI Super League 2026/2027 antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta.

Persib langsung melakukan persiapan menjelang pertandingan tandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026) sore.

Pascakemenangan melawan PSM kemarin, Persib fokus memulihkan kondisi pemain agar bisa kembali bugar.

"Hari ini kami masih dalam tahap pemulihan. Besok kami akan mulai melakukan persiapan untuk pertandingan," kata Pelatih Persib Igor Tolic saat ditemui seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (8/9).

Menjelang duel, Igor menyatakan kesiapan timnya sudah full. Pemain yang sebelumnya absen karena cedera mulai menunjukkan ke arah perbaikan.

"Pemain-pemain yang cedera kondisinya terus membaik. Marc (Klok) membaik, Kakang (Rudianto) juga membaik, dan Luciano juga membaik. Eliano (Reijnders) akan datang karena kakeknya meninggal dunia. Dia sempat tertahan di bandara karena adanya erupsi gunung berapi. Sekarang dia sedang dalam perbaikan dan akan segera bergabung," tutur dia.

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"Jadi seharusnya kami baik-baik saja," lanjutnya.

Pun begitu dengan kondisi penjaga gawang, Teja Paku Alam, yang di laga sebelumnya absen dan posisinya digantikan Fitrah Maulana.