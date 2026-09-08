Gianto Hartono Dapat Dukungan Soft Tennis Jabar untuk Pimpin KONI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bursa pencalonan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat periode 2026-2030 mulai mendapat perhatian dari sejumlah cabang olahraga.

Salah satu dukungan datang dari Pengurus Provinsi Persatuan Soft Tennis Indonesia (PESTI) Jawa Barat.

Ketua Umum PESTI Jabar Andy K.R Garna atau yang akrab disapa Andy Garna menyatakan dukungannya terhadap Sekretaris Umum KONI Jabar Gianto Hartono.

Atas nama PESTI Jabar, Andy menilai Gianto memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola organisasi olahraga dan memahami dinamika pembinaan prestasi di Jawa Barat.

"Kami dari Soft Tennis Jawa Barat mengusulkan dan mendukung Pak Gianto Hartono untuk memimpin KONI Jawa Barat periode 2026-2030," kata Andy Garna dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (8/9/2026).

Menurut Andy, pengalaman Gianto di lingkungan KONI Jabar menjadi salah satu pertimbangan. Gianto selama ini terlibat dalam berbagai agenda pembinaan dan persiapan olahraga prestasi di Jawa Barat.

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PESTI Jabar juga melihat pentingnya sosok yang memahami kebutuhan cabang olahraga secara langsung. Terlebih, Jawa Barat tengah bersiap menghadapi sejumlah agenda olahraga besar.

Tantangan Jawa Barat pada PON mendatang tidak akan ringan. Selain persaingan dengan provinsi lain, terdapat sejumlah daerah yang akan menjadi tuan rumah sehingga diperkirakan memiliki keuntungan tersendiri dalam persiapan dan pencapaian prestasi.