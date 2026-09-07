Spanduk Raksasa Wajahnya Terbentang di GBLA, Pelatih Persib Igor Tolic Sampai Meneteskan Air Mata

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Igor Tolic tak pernah menyangka sambutan Bobotoh kepadanya bakal begitu dalam.

Pelatih anyar Persib Bandung itu bahkan tak kuasa menahan air mata ketika melihat ribuan Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menurunkan spanduk raksasa bergambar wajahnya saat laga menghadapi PSM Makassar, Minggu (6/9/2026).

Di bawah gambar wajah Igor, terpampang tulisan besar yang seolah menjadi pesan langsung dari Bobotoh kepada pelatih asal Kroasia tersebut.

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"IN IGOR WE TRUST."

Bukan sekadar spanduk. Bagi Igor, tulisan itu menjadi bentuk kepercayaan yang sekaligus membawa tanggung jawab besar di pundaknya.

Sorakan dan chant yang menyebut namanya juga terus menggema dari tribune stadion.

Momen tersebut membuat Igor terdiam. Ia berkaca-kaca sebelum akhirnya air matanya jatuh.

"Saya rasa saya masih belum pantas. Saya masih harus bekerja keras untuk membuktikan diri sebagai pelatih," kata Igor di Bandung, Senin (7/9).