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JPNN.com Jabar Olahraga Spanduk Raksasa Wajahnya Terbentang di GBLA, Pelatih Persib Igor Tolic Sampai Meneteskan Air Mata

Spanduk Raksasa Wajahnya Terbentang di GBLA, Pelatih Persib Igor Tolic Sampai Meneteskan Air Mata

Senin, 07 September 2026 – 17:52 WIB
Spanduk Raksasa Wajahnya Terbentang di GBLA, Pelatih Persib Igor Tolic Sampai Meneteskan Air Mata - JPNN.com Jabar
Spanduk raksasa dengan gambar wajah pelatih Persib, Igor Tolic, terpasang di tribune penonton saat pertandingan Persib vs PSM di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Igor Tolic tak pernah menyangka sambutan Bobotoh kepadanya bakal begitu dalam.

Pelatih anyar Persib Bandung itu bahkan tak kuasa menahan air mata ketika melihat ribuan Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menurunkan spanduk raksasa bergambar wajahnya saat laga menghadapi PSM Makassar, Minggu (6/9/2026).

Di bawah gambar wajah Igor, terpampang tulisan besar yang seolah menjadi pesan langsung dari Bobotoh kepada pelatih asal Kroasia tersebut.

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"IN IGOR WE TRUST."

Bukan sekadar spanduk. Bagi Igor, tulisan itu menjadi bentuk kepercayaan yang sekaligus membawa tanggung jawab besar di pundaknya.

Sorakan dan chant yang menyebut namanya juga terus menggema dari tribune stadion.

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Momen tersebut membuat Igor terdiam. Ia berkaca-kaca sebelum akhirnya air matanya jatuh.

"Saya rasa saya masih belum pantas. Saya masih harus bekerja keras untuk membuktikan diri sebagai pelatih," kata Igor di Bandung, Senin (7/9).

Pelatih Persib Igor Tolic menangis terharu lihat namanya dielukkan ribuan Bobotoh di Stadion GBLA. Begini kata dia.
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TAGS   persib stadion gbla pelatih persib persib vs psm chant bobotoh igor tolic koreo viking spanduk igor tolic

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